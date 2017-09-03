北市信義區KTV慶生變鬥毆 三人送醫

信義區松隆路上的一家KTV今日凌晨發生一起鬥毆傷人意外。（趙雙傑攝）

警方壓制滋事分子並帶回偵訊。（翻攝畫面）

台北市信義區松隆路上的一家KTV今日凌晨發生一起鬥毆傷人意外，一群年輕男女為了替朋友慶生，到KTV包廂內喝酒慶祝，不料有人酒後起口角，雖然其中一方雖被勸離，但隨後仍折返回來與在場人員大打出手，在衝突有2人遭利器刺傷，當有1名警員獲報到場制止時，手臂遭到利刃劃傷，共3人送醫，所幸都並無大礙，而警方也在現場帶回8名滋事分子，將依社維法裁處，而全案仍在調查當中。

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(中時)