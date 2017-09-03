入聯合國府盼陸展善意 洛杉基：寡婦死兒沒指望

蔡英文總統。（資料照，陳信翰攝）

第72屆聯合國大會9月12日登場，總統府昨日表示「期待中國大陸務實展現善意」，另外，前駐日代表許世楷建議，參加聯合國最直接方法，就是由總統蔡英文向聯合國提出申請。自由作家洛杉基則認為，如果獨派政府是認真的，不是拿「入聯公投」作為選舉花招，那麼他們搞錯了先後順序。用這個國家的名義，也就是他們不承認的「中華民國」，名義加入，那是寡婦死了兒子，根本沒指望！

總統府2日表示「我們期待中國大陸務實展現善意，不要以任何政治性前提傷害台灣人爭取福祉、貢獻國際社會的權利。」總統府發言人林鶴明也表示，有關在包括聯合國在內各項國際組織的參與工作，包括友邦發言等等，都由相關部門依照既有規劃，積極進行當中。至於相關細節，會在適當時機由相關部門對外說明。

前駐日代表許世楷則批評，政府作法無法讓台灣入聯成為議題，感覺「不是真的要突破難關」，他建議，台灣要參加聯合國最直接方法，就是由總統蔡英文向聯合國提出申請。

洛杉基認為，如果獨派政府是認真的，不是拿「入聯公投」作為選舉花招，那麼他們搞錯了先後順序。質疑「加入聯合國是用「這個國家」的名義去加入，還是用「那個國家」的名義去加入？」用這個國家的名義，也就是他們不承認的「中華民國」，名義加入，那是寡婦死了兒子，根本沒指望！過去60年對岸還積弱的時候搞不成，現在中國如此彪悍，那更是沒戲！

那就只好用「那個國家」的名義，也就是獨派政府處心積慮要成立的「台灣共和國」名義加入。問題是，國家都還沒成立，如何能加入？就像一個媽媽肚子小孩還沒出生，如何去祠堂認祖歸宗？說穿了，這種一年一度到紐約轉一圈，賺美籍台獨們的吆喝之外，最終就是白忙一場。對獨派政府而言，就是虛晃一招，交代了事，免得惹獨派大老不開心。

蔡政府如果是認真的，不是一再唬攏獨派與天然獨的話，那就趁著這個機會，下令民進黨佔多數的立法局在聯合國開議前，宣布通過台灣共和國憲章，相信拳頭薄弱的國民黨一定阻擋不了，入聯公投的門檻也降低了，所以一定會成功。一旦宣布獨立建國，日本仔率先承認，那麽加入聯合國也就成功了一半。

只不過，宣布獨立建國之前，請留下幾個月時間，讓反對台獨的七成民眾有機會先走一步，免得喪命戰火之下。更要禁止獨派義勇軍及天然們，偷渡出境，必須參與獨立戰爭、保家衛國，一個都別想逃，尤其是時代力量們，沒有你們這些指標性人物站在第一線，獨立戰爭不會有戰勝的希望！

洛杉基表示更重要的是，「請問蔡總統會不會留下來與台灣共存亡？三軍統帥會不會在第一時間就落跑？」請三軍弟兄幫忙看緊點！

(中時電子報)