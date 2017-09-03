柯P「要一例一休成不了大人物」 勞動部反駁
台北市長柯文哲發言再度引發討論。一例一休實施到現在，勞資雙方怨聲不斷，台北市長柯文哲又做出評論，認為想要「一例一休」的人成不了大人物，此番言論引發網友熱烈的討論。勞動部反駁，這是價值觀念不同，難道年減48小時工時，就會影響個人的成就嗎？
柯P此話一出，馬上引起網路論戰，有人認為這是慣老闆的言論，因為現今的台灣，年青人就算努力了，也無法得到合理的報酬，但有人替柯P緩頰，認為他只是勉勵想成功的人。勞動部也出面反駁，認為工時的長短，會影響個人的成就與發展，值得深思、討論。
(中天)
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