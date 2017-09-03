北大還用考？ 曝露昔日台灣無知心態

世界大學前100強排名，北京大學排53名、清華大學排57名。 (資料照片)

近日，台灣談話性電視節目中，一位北大畢業的台灣女博士表示，當初台灣同學們都質疑她為何不去美國、歐洲讀書，而選擇了北大。更可氣的是身邊居然還有一些朋友嘲諷說：「北大還要考嗎？不是花錢就可以讀嗎？」對此言論，除對當時大陸狀況無知外，媒體對大陸的宣傳不客觀，甚至醜化，不無關係。

據USnews公布2017年世界大學前100強排名，北京大學排53名、清華大學排57名。而台灣沒有學校進榜，當年，質疑這位北大畢業的台灣女博士決定，那些同學今日只能怪自已眼光短淺。不過，台灣政府對大陸教育資訊有意無意忽視，或法規排擠恐更難脫其責。

今日《旺報》刊登一篇報導「學術圈偏見 陸台籍博士回不來」，指近來不少台生赴陸攻讀博士，但多數人計畫留在大陸。究其原因，除台灣專任教授職缺僧多粥少外，大學聘用人才偏好歐美博士生、兩岸還存在論文認證系統不相通等諸多問題，造成在陸台籍博士根本「回不來」。論文認證系統不相通就是人為障礙，若自我排除在兩岸正常交流外，大學排名落後現象將擴及到其他領域。

(中時電子報)