MLB》陳偉殷將回大聯盟 馬林魚先擺牛棚
效力馬林魚的台灣左投陳偉殷睽違4個月，即將重返大聯盟，不過角色卻非過往熟悉的先發，據《邁阿密太陽哨兵報》指出，球隊預計在他回歸後，將讓他從中繼投手出發，而沒有讓他加進先發輪值，過往都是先發投手的陳偉殷，擔任中繼已經是2011年還在中日龍的事了。
陳偉殷左手肘韌帶部分撕裂復原良好，8月底開始到小聯盟投復健賽，投3場局數最多都沒超過2局，先前就有傳球隊可能讓他從中繼出發。《邁阿密太陽哨兵報》報導，陳偉殷日前投完第3場復健賽時，表示左手狀況相當好，變化球的控球也越來越好。
馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)表示，這是和陳偉殷、球隊訓練員及棒球事務總裁希爾(Michael Hill)討論後的結果。麥總說，該怎麼運用陳偉殷，取決於熱身時間，「先發投手賽前需花很長的時間，做足所有準備，牛棚投手則不需投那麼多球。」讓球數減少，或許變向是保護陳偉殷的一種做法。
對球隊的安排，陳偉殷持正面態度，他說，過去在日本有擔任中繼投手的經驗，對這個角色並不陌生，「我想這有助於我保持手臂健康，另一方面擔任中繼投手，我也能學習如何專注面對每個打者，對我而言或許是個新的起點。」陳偉殷暫轉戰牛棚，不過馬林魚仍設定他明年回歸先發。
(中時電子報)
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