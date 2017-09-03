北韓稱開發出氫彈 「百分百本土製」

北韓稱已成功開發出氫彈。圖為北韓領導人金正恩（前左）5月視察「火星-12型」彈道飛彈。（取自北韓勞動新聞）

北韓對國際威脅，恐怕再增強！北韓中央通信社（KCNA）今報導，北韓已開發一枚氫彈，可裝載在新的洲際彈道導彈（ICBM）上，報導引述金正恩說法，「氫彈的全部零組件百分之百國內製造」。

該報導稱，此枚氫彈威力最大可達至數百千噸（kiloton），而且能在高空引爆，加上零組件全是國內自製，想要多少核武，就能打造多少核武。

中央社報導，北韓是否成功微型化核武，以及是否擁有真正管用的氫彈，各界仍多所質疑。不過KCNA指出，北韓已根據過去成功測試氫彈的成果，把技術提升到超高現代化水準。

(中時電子報)