范植偉定居北京改當總經理 戒女色談王心凌剩5字
范植偉近年把演藝重心轉往大陸，在台幾乎銷聲匿跡，直到最近才因前女友王心凌，動向再受矚目，他和朋友開了公司，準備退居幕後，聞王心凌不願多聊，只淡淡說了5個字。
據《蘋果日報》報導，范植偉4年前定居北京，之後和友人合開了文化傳媒公司，掛名「總經理」，他覺得比起當演員來得踏實，現在對演藝事業看得很淡，不想為它焦頭爛額，至於感情事，他也表示：「新事業剛起步，我沒有感情生活。」
而前女友王心凌因私密照外流，鬧得沸沸揚揚，他的名字再被提及，不過他本來不知道發生什麼事，是有女方的粉絲到他微博辱罵，他才反擊，現他不願多聊王心凌，只說：「跟我無關了。」似乎不想再跟王心凌扯在一起。
(中時電子報)
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