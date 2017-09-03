王丰：賴清德長得比柯文哲帥 但神不過濁水溪以北

王丰認為賴清德長得比柯文哲帥，但神不過濁水溪以北。(資料照，曹婷婷攝)

作家王丰在臉書發文認為決定政治人物前途的是「自媒體」(We Media)，也就是你我他只要有媒體操作經驗與能力的人，都是「自媒體」。王丰表示同樣學醫，柯文哲比賴清德聰明的是，柯P懂得台北人的基本心態，藍中帶綠、綠中又唱點「藍調」，但賴清德顯然不懂「藍調」，可以預卜，賴神神不過濁水溪以北，他除了人長得比柯文哲帥，談九五之命，顯然還要先補修「自媒體」這門課。

王丰表示在「自媒體」時代，政治人物要清楚自己的「賞味期」，永保「賞味期」的先決條件則是掌握媒體特性。過去，政治人物絕對不能得罪主流媒體。現在，政治人物絕對不能得罪「自媒體」。誰是「自媒體」？，一如它的英文，We Media ， 你我他，人民，只要有媒體操作經驗與能力的人，都是「自媒體」了。

王丰直言柯文哲比賴清德運氣好，因為他活在台北，全台灣「自媒體」最密集聚焦的地區。同樣學醫，柯文哲比賴清德聰明的是，柯p懂得台北人的基本心態，藍中帶綠，綠中又唱點「藍調」。柯文哲明明是綠骨 卻因為會唱一點「藍調」。賴清德顯然就不懂得「藍調」，可以預卜，賴神神不過濁水溪以北，他除了人長得比柯文哲帥，談九五之命，顯然還要先補修「自媒體」這門課。

(中時電子報)