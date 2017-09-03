國道3號死亡事故 父子天人永隔
一對簡姓父子今(3)日凌晨1點許，開車行經國道3號北上90公里處時，車輛突衝下匝道邊坡，車子幾乎全毀，駕駛簡父自行爬出求救，其子則卡在車中，已無生命跡象，送醫後宣告不治。
住在桃園的簡姓父子原是要返家路上，由40歲的簡父駕車，載著16歲的兒子，未料行經開路段時，疑因精神不濟，車輛失控衝入邊坡，導致車身右半側全毀，儘管簡父受傷，仍自行忍痛爬出求救，但其子卻受困車中，直到警、消趕抵，由警消、拖吊車業者救援才脫困，但當時已無呼吸、心跳，儘管送醫仍宣告不治。警方調查，簡父酒測值為零，但事故原因仍待警方釐清。
(中時)
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