MLB》7局失2分拿第六勝 曾仁和3A成績超驚人
效力小熊3A(愛荷華小熊)的旅美小將曾仁和，今先發迎戰皇家隊3A(奧瑪哈追風人)，曾仁和先發7局僅失2分，成功拿下本季3A的第六勝，也結束今年小聯盟的賽事。
曾仁和本季至今始終表現穩定，季初從2A出發，共先發15場，拿下7勝3負，自責分率僅2.99，7月升上3A後，更是繳出鬼神成績，此役賽前，先發8場，拿下5勝1負，自責分率是驚人的1.69。
此役曾仁和面對奧瑪哈追風人，7局投球，雖被擊出8支安打，不過僅失2分，並投出3次三振，率愛荷華小熊終場以7比3勝出，拿下第6勝。
可惜愛荷華小熊在所屬小聯盟，本季戰績67勝60負，無緣挺進季後賽，曾仁和也結束本季小聯盟賽程，不過目前正值9月大聯盟擴編，期盼能受到球團青睞，成功生涯首度升上大聯盟。
(中時電子報)
關鍵字：曾仁和
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