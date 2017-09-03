NBA》看好！沃神：籃網下季不再是東區最爛

沃神相信林書豪與總教練艾金生領軍的籃網，下季戰績不會再次墊底。(美聯社資料照)

先前騎士與塞爾提克達成交易，不少專家認為騎士獲取籃網2018年首輪選秀權，有機會成為明年選秀前5順位，不過「爆料天王」沃納洛斯基並不這麼想，理由是他相當看好籃網下季前景，「籃網不再是東區最爛球隊了！」

「籃網可能會比公牛還好，也比老鷹還強，你必須知道的是，籃網會比上季打得更拚，更想贏取勝利，」沃神表示，「籃網總教練艾金生早就證明了這些，我不認為這個選秀權，最後會變狀元籤或榜眼籤。」

不過沃神也不想太早把話說死，強調這個明年首輪選秀權，還是有可能變成高順位，比起其他球隊可以提供騎士的籌碼更好，畢竟騎士無法從太陽那邊換來賈許傑克生，也沒辦法從金塊那邊搶來哈里斯、莫瑞等年輕好手。

只是從沃神的說法當中，可以清楚看出他認定籃網不再是上季那支聯盟戰績墊底球隊，畢竟今年夏天靠著交易，籃網獲得不少先發級球員加入，或許林書豪真有機會達成先前開出下季闖進季後賽的承諾。

(中時電子報)