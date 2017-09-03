不再反共 許歷農發表公開信

前國防部總政治作戰部主任許歷農（左）昨日發布一封公開信，說明他「不再反共」的理由。(圖/擷自youtube)

原為國軍反共思想陣營的主導者，前國防部總政治作戰部主任許歷農昨（2）日發布一封公開信，說明他「不再反共」的理由。指出過去國民政府反共的理由早已不復存在，他當然不能為反對而反對。對岸同胞不再生活於水深火熱當中，且大陸成為僅次於美國的世界經濟強國，因此他認為唯有選擇兩岸統一才是「互利雙贏」的方案。

許歷農在九三軍人節前夕，以「99高齡老人的真心話」為題發出公開信。他表示，最近有青年朋友質疑我：「過去接受國家正規軍事教育，一直以反共為思想教育的主題，為什麼現在的態度不能貫徹？」

許歷農表示，以前之所以反共，是反對當時中國大陸實施的共產主義以及在共產制度下的一些不當的作為和措施。諸如：清算鬥爭（階級鬥爭）、限制個人（家庭）生產、實施人民公社、批孔揚秦、文化大革命等等無法無天，肆意草菅人命，破壞社會秩序、歴史文物。陷大陸同胞於「浩刼」！很清楚，這就是當年我為什麽反共的道理。

「現在，為什麽不再反共而要促統呢？」許歷農指出，因為中國大陸自鄧小平推動「改革開放」以來，已完全放棄共產主義。1978年「改革開放」已經30多年了，徹底消除了階級鬥爭的思想，循序改進了共產主義下的所有不良制度和作為；有效開放社會生產力，快速推動基礎建設，提升經濟成長；推動科學教育，迅速提升科技水平，目前已加入國際太空競賽；改善兩岸關係，強調「求同存異」、追求「互利雙驘」等等。目前中國大陸已經不再是貧窮、落後的共產國家，而是世界經濟大國之一。所以，當年反共的理由，早已不復存在，當然不能為反對而反對，這就是他不再反共的理由。

許歷農表示，統一是中華民國根據憲法（包含憲法增修條款）一貫追求的目標，當年我們高喊「反攻大陸」、「光復大陸國土」，乃至「為中華民國生存發展而戰」，都是為追求國家統一的具體主張。

許歷農建議，因為客觀形勢特別兩岸關係的改變，我們為適應現實環境主張兩岸儘速簽訂並公佈「世界上祇有一個中國，台灣和大陸都是中國的一部分，中國的領土、主權不容分割」。在這個基礎上兩岸經濟、軍事相互支援，政治、外交共同參與。

最後，許歷農呼籲，台灣與中國大陸相隔一衣帶水，近在咫尺，搬不動，移不開；理性明智的抉擇，唯有選擇兩岸「互利雙贏」的統一方案，國家之福，全民之福！願天佑中華！

(中時電子報)