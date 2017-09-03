徐欣瑩：政府改革以誠相待 比增預算更能顧國防

去年93軍人節大遊行，民國黨主席徐欣瑩率黨員到現場表示支持。(民國黨提供)

93軍人節到來，蔡英文總統特別在慶祝軍人節的表揚活動上指出，國防預算明年將增加，顯示政府支持國防、強化戰力決心。民國黨主席徐欣瑩則認為，比起增加國防預算，改革以誠相待、鞏固軍心，才是真正顧國防，「政府最近一直對外放話軍人年金改革方案，十分不利軍心。」

徐欣瑩表示，政府說將參考美軍制度提出「新新制」版本，最近又傳出以「戰備留守補償金」與「在職補償金」彌補退役者18趴歸零損失，但在政府信用破產下，說得再動聽也難令人民相信，具體反映在今年志願役軍官的招募，達成率僅41.2%，即使國防部提出士官轉軍官方案，基層也不到5%有意願，「明年就要改為全募兵制了，若這種粗暴的改革方式不調整，未來怕是無兵可戰。」

民國黨主席徐欣瑩與前雄三飛彈總工程師張誠，在軍人年改抗爭活動上，要求政府穩健改革。(民國黨提供)

民國黨軍事國防顧問、前雄三飛彈總工程師張誠也說，每個月都會有大批軍人退伍，雖退役仍是備役身份，需因應戰時動員，現在卻面臨退伍後，退休金要被大砍的現實，這不管對現役、退役，還是有志入伍的青年都造成衝擊，「國防部不該粉飾太平，撇清募兵成績不佳與年改的關係。」

張誠強調，軍人與公教不同，過去在營是24小時全天候執勤，無加班費與出差費，並從事高風險戰備演訓任務及救災工作，加上有高達65%軍士官都是被迫提早退伍，所以軍人的退除給與不是「年金」或「社會保險」，是國家補償軍人在職時付出的「延遲給付」，「18趴是政府『彌補』早期軍人服役幾十年延遲給付的一部份，是政府法定勞務支出，如今卻被汙名化。」

徐欣瑩呼籲蔡政府，軍人將一生青春全奉獻給國家，不論現役、退役都應得到最好的照顧，純以政治考量處理改革問題，將對國軍造成極大傷害。

(中時電子報)