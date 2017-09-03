美網》擊敗前球后 「辛然配」挺進16強
不受世大運風波所困，我國網球好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲，美網女雙持續向前挺進。3日只花56分鐘，6比1、6比3直落二擊敗前塞爾維亞球后楊珂維琪（Jelena Jankovic）／塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），挺進16強。
女雙大會第2種子詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲在美網維持好表現，開賽就取得3比0領先，盤末再破發6比1先拿下，第2盤「辛然配」上演同樣劇本，連破帶保又是先3比0，儘管第4局糟破，「辛然配」盤末再逼出兩個破發點，6比1、6比3拿下16強門票。
除了詹詠然，詹皓晴美網女雙也傳捷報，攜手中國大陸好手張帥，3日6比3、6比4擊敗美國組合戴伊（Kayla Day）／多列希戴（Caroline Dolehide），同樣闖入第3輪。
莊佳容與日本好手土居美咲的「中日組合」，次輪碰上澳俄聯軍加芙麗洛娃（Daria Gavrilova）／薩金娜（Daria Kasatkina）則遭遇苦戰，3比6、5比7止步次輪，無緣16強。
(中時電子報)
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