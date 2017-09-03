田馥甄高雄開唱 水滴吊台華麗登場

歌手田馥甄昨(2)天在高雄巨蛋舉辦巡迴演唱會，粉絲相當期待經典的木魚梗能重現，讓田馥甄驚呼「 哪ㄟ阿內」。雖然沒能看見木魚梗，但演唱會毫無冷場，連續幾首快歌，讓現場兩萬多名粉絲嗨翻。

田馥甄高雄開唱 水滴吊台華麗登場

歌手田馥甄高雄開唱，2場演唱會門票秒殺進帳4800萬，表演內容讓粉絲期待。一開場田馥甄乘坐水晶吊台從天而降，華麗的服裝加上動人的歌聲，讓歌迷相當驚艷。演唱會另一個讓歌迷期待的就是著名木魚梗，雖然沒能重現，但田馥甄用溫柔的嗓音，以及一首首歌曲，擄獲全場粉絲的心。

(中天)