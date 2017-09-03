蔡政府千億前瞻國人民不聊生 輕軌變「輕生軌道」？
最近台南、台北紛紛傳出有人落軌輕生。自由作家洛杉基感觸良多表示，這不免讓人聯想到，蔡政府拿出數千億去建造輕軌，讓國人民不聊生，會不會讓「輕軌」變成「輕生軌道」，不由得讓人感到憂慮。
洛杉基說到恆春機場，據說三年內才降落過一次小飛機，成為名副其實的「空港」，也讓人聯想到「空心菜」，都是民進黨執政時幹的好事：耗費大批人民血汗錢，讓台灣財庫空虛，人民口袋空空，讓政客吃乾抹淨。
當年的機場「前瞻建設」不也是說，是為了南部綠色執政縣市未來30年爆發性成長而準備的嗎？耗費數億的恆春機場變為「空港」，難道不需要有人為此負責？政商勾結的斧鑿痕跡明顯，難道監察院又睡著了嗎？
洛杉基質疑「是否又要等到政黨輪替之後，監察院才會突然冬眠覺醒，開始對國民黨進行雞蛋裡挑骨頭？」覺醒青年才會突然覺醒，開始對藍色執政黨說三道四、下指導棋？
(中時電子報)
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