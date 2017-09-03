黑沃咖啡跨出台中 北上布局高所得竹北市

台中知名黑沃咖啡北上布局新竹縣竹北市。圖／業者提供

黑沃咖啡不到1年布局台中開出4家分店，首度跨出台中開出第5家分店，敲定高所得所在地新竹縣竹北市。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，去年11月成立迄今不到1年，第5家店相中全台收入最高地區的竹北市，拓展最頂級消費群。

林佩霓本身也是國際侍酒師及杯測師，她說，黑沃跟傳統咖啡業者不同，不只做頂級精品咖啡，還結合來自全世界頂級葡萄酒做為精品咖啡葡萄酒市集。

黑沃創業初期由5位國際烘豆師及1位杯測師和1位尋豆師共同創立，隨即在巴拿馬與世界冠軍咖啡農Graciano Cruz契作，並在台中設立烘豆工廠，目前已有12位SCA國際烘豆師團隊，從產地原物料進口、烘焙到門市銷售提供「一條龍」服務。

(工商)