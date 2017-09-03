影射朴槿惠閨密干政？《救救我》揭露邪教黑暗面

《救救我》凸顯出許多社會問題。(圖／翻攝自韓網)

OCN從年初推出《Voice》爆紅後，陸續播出懸疑劇《隧道》、《Duel》，部部都引起熱潮，8月上映的《救救我》延續懸疑又燒腦劇情，不過還加上邪教組織的新穎題材，雖然整部片沉重又黑暗，但卻很值得一看，在網路討論度也很高。

《救救我》由玉澤演、徐睿知、禹棹奐、趙成夏、趙在允、朴智英主演，改編自韓國網路漫畫家趙錦山的作品，內容簡介講述一群無業青年對一名女性的求救置之不理，所引發的一連串驚悚事件，更揭露了小內內因一個名為「救善院」的宗教組織，實則是邪教而引起的一連串事端。看似是一般的懸疑劇，不過實際上卻凸顯出許多社會問題，包括校園暴力、階級權勢、失業問題等現象。

本片最大重心就是在對抗邪教，劇中宗教團組織的人，利用脆弱的人心，假裝傳達神的旨意，創造偶像崇拜，加上和警察勾結，宗教似乎成為人們心靈寄託，第一集就出現新上帝教「靈父」治療一名患有晚期胃癌的病人，他把手放在病人的腹上，徒手取走病人體內的癌塊，縱使整件事匪夷所思，但信徒卻深信不疑。

這也讓不少人聯想到前韓國總統朴槿惠，當時傳朴槿惠的身心都受到閨密崔順實父親崔太敏操控，而崔太敏則被指是「永世教」創辦人，曾有病人經過「永世教」的儀式後就康復痊癒，似乎有影射她親信干政風波一事。另外當年世越號船難時，朴槿惠神隱七小時才現身，就有一說是整起船難是邪教的「活人獻祭」，雖然最後因沒有證據遭否認，但也讓大眾對邪教有想探討更深入的想法。

(專題報導)