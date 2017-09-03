嚇！洛杉磯發生空前野火

美國加州洛杉磯發生空前森林野火。(美聯社)

洛杉磯野火已焚燒2000公頃林地。(美聯社)

美國加州洛杉磯發生歷來最大規模森林野火，延燒面積達2000公頃，迫使近500戶人疏散。

洛杉磯以北拉圖那峽谷1日發生大火，火勢已快速擴大。中央社報導，洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）表示，野火一夜之間焚燒北郊伯班克周圍山頭，波及2000公頃林地，以面積而言，是洛杉磯市史上最大規模野火。

這場森林大火在美國勞動節假期發生，目前已動員超過500名消防隊員滅火。美國西部正被酷暑所苦，包括華盛頓州、奧勒岡州、蒙大拿州都在對抗森林火災。

(中時電子報)