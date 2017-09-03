8個美好理由 現在就「走」！
走路是最不受時空限制、想到就能起身實踐的行動。
好消息是，單單每天走路去搭公車、步行到巷口買早餐……透過日常通勤、採買等過程中少量多次的步行，效果跟長時間運動一樣好。
1.你會發現，褲頭慢慢鬆了
這是走路最明顯且實際的好處。美國疾病管制局（CDC）就發現，胖子愈多的州，愈多人出門依賴開車，幾乎不走路。
規律的步行能增加胰島素敏感度，有助減少腹部脂肪囤積。
2.你的腿看起來美極了
隨著年紀增長，肌肉流失、靜脈曲張的發生機率大增，都可能讓我們的腿變得難看。但只要養成走路習慣，即使過了50歲，你還是能穿上短裙，驕傲秀出結實有肌力的美腿。而且每天走路，比偶爾運動更能維持骨密度。
3.你的心臟、血管會感謝你
每天走個20分鐘，就能降低第二型糖尿病風險達35～50％。每天多走1千步，也有助降低血壓。如果一天能花1～2小時走路，還可減少三分之一的中風機率。整體而言，你的心血管疾病風險約可降低20～35％。
4.體內病毒沒機會興風作浪
走路有助提升免疫力，感冒季節來臨時較不容易中鏢。一項研究發現，每天規律走路20分鐘、一週至少走5天的人，相較於一週只運動1天者，生病天數少了近五成。而就算生病，症狀也較輕微、較快痊癒。
5.別懷疑，記憶力是走出來的
每天走路20分鐘就能降低阿茲海默症風險達20～35％。研究更觀察到，長者一週走路3次，每次達40分鐘，一年下來，腦部掌管認知記憶與情緒的海馬迴，容量甚至能增加2％。正如《大腦當家》作者、發展分子生物學家麥迪納（John Medina）所說：「大腦是在走路運動時發展出來的。」
6.走快一點還能延長壽命
走路能降低癌症風險：乳癌能降低兩成，大腸癌能達三～五成。但你知道嗎？走路時加上一點速度，每天快步走25分鐘，就能幫助延長7年的壽命。是不是太划算了！英國倫敦市長還說，如果每個倫敦市民每天都能走上個20分鐘，可以額外延長至少6萬年的健康壽命。
7.覺得世界對不起你？去走路吧！
走路是很好的紓壓運動。身體會製造多巴胺，讓你感到愉悅；同時，也會降低壓力荷爾蒙可體松的濃度。快步走個10分鐘，你的好心情可以延續2小時。有走路習慣的人，犯憂鬱症的機率也少了兩～三成。
8.邊走邊談，工作更有創意和效率
德國哲學家尼采說過，所有偉大的思想都是在走路時獲得的。
美國史丹佛大學研究佐證了，走路比成天坐著，在創意思考的成果上平均高出60％。或許這也是為什麼蘋果創辦人賈伯斯、Facebook創辦人祖克柏都很喜歡走路開會。東森房屋董事長王應傑也透過走路時間思考公司經營，一有想法就立刻停下打電話交辦。若碰到熟人想交談，會請對方跟自己邊走邊聊，絲毫不浪費時間。
下次不妨建議老闆，換個方式開會吧。【全文未完，完整內容請見《康健》226期】
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
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