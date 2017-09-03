NBA》騎士考慮季中交易洛夫 組全新3巨頭
「愛神」洛夫的交易傳聞永不停歇！《ESPN》記者麥克曼納米爆料，騎士很有可能明年2月，也就是季中把洛夫交易出去，「因為有了克勞德，洛夫就可以擺上貨架，騎士可能拿他與明年首輪選秀權，換來1名頂級球星。」
如此一來，騎士「三巨頭」將會再次重組，從上季的詹姆斯、洛夫與厄文，變成開季暫定的詹姆斯、洛夫與羅斯，等到明年2月之後，就有可能又變詹姆斯、艾塞亞湯瑪斯與未定球星，不管怎麼換，騎士的戰力仍然很有看頭。
其實過去每當騎士戰績低迷，或是無法爭冠成功，洛夫往往都是被提到要交易的騎士球星之一，畢竟活在詹姆斯、厄文兩大球星陰影下的洛夫，通常很難被人發現他的真正價值，也讓這名昔日「狼王」的處境越來越尷尬。
更何況當前騎士未來充滿未知數，尤其是詹姆斯明年夏天續留克里夫蘭的機會越來越小，騎士當然要先做好一切準備，期望就算詹皇出走，騎士還能擁有足夠戰力在東區生存下去，洛夫再被當作交易籌碼，一點也不意外。
(中時電子報)
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