以色列青年領袖會議 我表現出色

我青年代表到以色列參加青年領袖會議。（教育部提供）

8月10日至18日，教育部青年署遴選出10名高中生赴以色列參加「國際環境青年領袖會議」，高雄師範大學附屬高級中學學生黃歆儒說。「很多人聽到我要前往以色列時，都告訴我這是一個危險的國度、充滿衝突的土地，但經過這麼多天後，我真的徹徹底底改觀了。」

青年署已連續8年遴選青年組團赴以色列參加「國際環境青年領袖會議」，對象為國內各地十八般武藝精通的高中生，該會議每年擇定不同環境議題作為會議主軸，今年為「水資源」。在8天7夜的日子裡，我國代表與來自以色列、奧地利、保加利亞、德國及荷蘭等5國青年代表們，共同激盪討論、交流參訪。

會議中，我國青年們清晰介紹了台灣在日趨極端氣候環境下所面臨的水資源議題，以及政府所採取的減災、避災措施，內容精彩生動，獲得各國青年熱烈迴響，現場許多外國青年或坐在台下、或跑到台上吶喊「Taiwan」，氣氛十分熱絡。

在會議重點的「模擬聯合國(MUN)」活動中，我國青年發揮豐富的模聯經驗，連續3天熟練的與各國青年們以不同國家立場思索水資源困境，凸顯出水資源議題的全球性，負責帶領活動進行的以色列老師即表示，非常驚訝且佩服我國高中生能對模聯運作如此熟悉。

會議行程之外，主辦單位同時安排了一系列以色列著名景點走訪，包括在特拉維夫參觀了新創公司(start-up)、雅法老城，到以色列北境一探聖地拿撒勒(Nazareth)以及約旦河泛舟，最令青年們期待的則是耶路撒冷導覽，作為3大宗教聖地，團員們漫步於古城牆上，從舊城眺望新城，感受新與舊的衝擊，並在哭牆看著禱告的人們感受濃厚的宗教氣氛。

與朋友共同創立「Information For All國際通」臉書專頁的與會團員-南科國際實驗高中學生洪偉，即提到此次與會經驗非常難得，以色列與台灣有許多相似的地方，而儘管在出發前已閱讀過以色列的相關資訊，但實際踏上以色列土地後，透過與寄宿家庭的相處、實際對話以及景點走訪，對以色列的多元樣貌感受更為真實且感動，對於拓展國際視野幫助非常大！

(中時)