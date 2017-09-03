MiLB》胡智為久違先發 主投2局無失分

胡智為今久違先發，主投2局無失分。(資料照)

旅美小將胡智為，今在光芒3A(德罕公牛)與勇士3A(格溫列特勇士)雙重賽中，第2戰扛下先發，主投2局沒有失分，球隊以2比0勝出。

胡智為今年為了爭取更多大聯盟機會，所以轉往牛棚發展，季初先發僅3場，不過今因為球隊雙重戰，胡智為久違擔任先發投手，雖然首局就被擊出2支安打，不過靠著三振化解危基，第2局也順利抓到3個出局數，直到第3局被敲安後退場。

此役胡智為主投2局，用了36球，被擊出4支安打，投出3次三振，自責分率降至3.06 ，德罕公牛本季有晉級季後賽，不過9月正值擴編，胡智為也有機會升上大聯盟待命。

(中時電子報)