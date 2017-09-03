布裘真的世紀大復合 擁抱破冰重新開始

布萊德彼特和安潔莉娜裘莉真的復合了。(圖／達志影像)

好萊塢銀色夫妻布萊德彼特和安潔莉娜裘莉去年鬧婚變，還展開爭奪孩子監護權大戰，不過現傳出兩人上演世紀大復合，雙方互相擁抱，決定重新開始。

據英國《The Mail on Sunday》報導，好萊塢著名傳記作家霍爾珀林透露，這是布裘分開10個月後，首度面對面對談，他們在一名友人的家中密會，布萊德彼特先邁出第一步，「接著他們倒在彼此懷中」，他更透露當天有很多眼淚，不過在這個溫暖的房子裡，「在那一刻，他們決定重新開始」。

他認為這是一次「來到上帝面前」的會面，代表布裘關係的新起點，事實上，裘莉認為他們就像「玉婆」伊莉莎白泰勒和李察波頓一樣，彼此相互愛著對方，所以想再試一次，夫妻倆甚至開玩笑說：「我們是有意識地恢復伴侶關係」。

而據消息來源透露，他們發現婚前似乎更快樂，當時他們是因為孩子們的要求才結婚，但現在發現這其實是一種錯誤，婚後產生更多摩擦，不過他們仍希望能繼續婚姻關係，所以努力重新開始。

(中時電子報)