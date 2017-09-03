MLB》釀酒人與國民之戰 王維中第9局登板

王維中今在釀酒人面對國民時，登板投球面對1人次成功抓到出局數。(本報資料照)

效力釀人的旅美左投王維中，因進入9月擴編，王維中相隔1個月再回到大聯盟，今終於在釀酒人與國民一戰中，在第9局登板投球，面對1人次成功解決沒有失分，球隊終場以2比3遭逆轉輸球，王維中無關勝敗。

王維中曾在7月底時，被釀酒人叫上大聯盟，不過僅面對1人次投了2球就退場，之後整整4天沒再出賽，就被下放，這次藉由擴編名單，再度回到大聯盟，終於又有上場機會。

王維中此役在第9局兩人出局後登板，面對亞當林(Adam Lind)，讓他擊成內野滾地球出局，順利抓下1個出局數；王維中上次在大聯盟抓到出局數，是2014年9月8日，當時面對紅雀也是投0.1局，相隔近3年再度在大聯盟賽事中解決打者。

釀酒人今派出同樣從3A升上大聯盟的伍德洛夫(Brandon Woodruff)，主投7局精彩封鎖國民打線，狂投出8次三振，僅被擊出2支安打，失1分，繳出自己升上大聯盟的最佳表現。

不過接替牛棚投手左投哈德(Josh Hader)，卻提著油桶上來放火，僅投0.1局被擊出3安，失2分，讓球隊遭到逆轉吞敗。

(中時電子報)