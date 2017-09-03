盛傳與李小龍搞不倫 「她」終於鬆口：我不否認

苗可秀當年被傳跟已婚的李小龍談不倫戀，幾十年過去，她終於鬆口，表示「不否認」。(中時資料照片)

年輕時集顏值、氣質於一身的港星苗可秀，甚至被誇美過林青霞，她17歲時被相中簽約嘉禾影業，拍攝武俠片大爆紅，受封為「嘉禾公主」，之後更與武術傳奇李小龍合作《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等作品，沒想到「龍女郎」身分成了她演藝路另一個代表作，盛傳當年已成人夫的李小龍，與同戲的苗可秀譜戀曲，也從此拿不掉「李小龍情人」這個封號。

苗可秀活躍於7、80年代，不僅演藝成績卓越，情史也不遑多讓，且伴侶名單多為人夫，據《自由時報》報導，苗可秀當年跟李小龍合作多部作品，功夫之王短短拍片生涯中，唯一一次吻戲就是獻給苗可秀，兩人在戲中扮演情侶，模樣相當登對，在戲外也傳出緋聞，然當時李小龍已結婚並有小孩，如今65歲的苗可秀再談起這段往事，苦笑表示：「我知道我這生是擺脫不了這件事了」，而有別於過去的態度，苗可秀最終鬆口吐露：「我不否認」。

出道後表現亮眼的苗可秀，其實只在嘉禾待了5年就出走，之後更淡出演藝圈，後移民多倫多跟父母一起生活，在當地華人電台當主持人，偶爾回香港客串一些作品，且至今未婚，外傳她是為了李小龍才遠走他鄉並終生不嫁，苗可秀則鄭重否認，直呼當時看到報導都要爆粗口了，嘆：「你們會信(終生不嫁)嗎？」。

而苗可秀在李小龍之後，其實還有傳過新戀情，但好巧不巧都是人夫，包含了影帝柯俊雄及影星潘志文，柯更說過苗可秀是他最愛、最難忘的人，針對總當小三一事，苗可秀沒有多否認，但表示媽媽過世前一直擔心著她沒嫁人，然她其實只是喜歡自由自在生活，表示自己這一生都不適合細心計畫，「像出道、感情到旅遊都因認真計畫而破局」，淡然表示一切隨緣。

(中時電子報)