王者歸「錸」 中國靠它打破歐美航空發動機壟斷

錸。(擷取自央視)

航空發動機是當今世界上最複雜的、多學科集成的工程機械系統之一，而中國部分軍用飛機依然使用國外發動機，為了改善此問題，他們加強發動機的研發力度。而西方武器分析人士表示，如果中國把「錸」這種金屬運用到航空發動機領域，並取得技術突破，那麼就有可能打破美歐對航空發動機技術的壟斷。

雖然「錸」是人類發現最晚的天然元素，但也被發現快一世紀，對大多數人來說卻是陌生的元素，它在地殼中的含量僅十億分之一，熔點3180℃，沸點5627℃，純錸質軟，外表與鉑相同，具有良好的機械性能，是各國戰略儲備的必選之一。它比鑽石更難以獲取。根據美國地質調查局報告，全球探明的錸儲量僅為2500噸左右，錸的價格跟白金的價格相仿，一克大概需要兩三百塊錢。

然而直到上世紀末，中國並沒有發現錸金屬，也應此缺少對含錸高溫合金和單晶葉片鑄造技術的相關研究。加上西方國家一直對中國實施技術封鎖，這項技術成為中國航空發動機研製發展的一大「瓶頸」。

根據《央視》報導，就在2010年，華山南麓礦山，工作人員意外勘探到稀有金屬錸，儲量達到了176噸，約占全球儲量的7%，僅次於美國與俄羅斯。為了找到獲得更多的錸金屬，成都航宇超合金技術有限公司通過與湖南有色研究院的合作，用一年多的時間攻克了技術難題，實現了錸的提純。

由於錸可以廣泛應用於噴氣式發動機和火箭發動機，全球約80%的錸用於生產航空發動機，其在軍事戰略上有重要意義。

(中時電子報)