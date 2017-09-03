文化部籌畫成立國家文化資產保存中心

針對文資的維護與保存，文化部長鄭麗君今天早上在全國文化會議上表示，文化部正在籌畫成立國家文化資產保存中心，希望可以協助全國的文化資產做管理與營運。

鄭麗君表示，今年文資法37項子法就要上路，「這可以說是史上最強的子法。」未來將規定文資審議會議要公開，要透明，要有旁聽制度，提升會議與會人員的專業性。

未來審議會議也將分不同方向進行，「但我們也要呼籲各政府機關，希望大家不要等文資法上路規定，大家家裡都有寶貝，不要讓我們的下一代覺得我的這一代是有系統性地遺棄菸廠文化、糖廠文化以及鐵道文化，這些過去的工業產業遺產都值得被記憶。」

(中時)