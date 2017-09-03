新北屠宰場檢出H5禽流感 屠體銷毀 源頭追溯桃園雲林
新北市家禽屠宰場在今（106）年9月1日發現疑似H5亞型高病原性禽流感病毒病例，新北市動保處於當日清晨7時即停止3條屠宰線作業8小時進行消毒，9月2日經確診後，再加強消毒，並銷毀屠體，以在屠宰場端遏止病毒傳播。
新北市動保處指出，新北市家禽屠宰場屠檢獸醫師於9月1日凌晨3時起，有3條屠宰線陸續在屠後檢查時發現各有1隻雞隻體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血、肌胃黏膜潮等疑似禽流感症狀，便立即通報新北市動保處及農委會防檢局，經追查來源場為雲林縣及桃園市之2間雞場，新北市動處立即將所有問題40隻雞隻屠體冷凍封存，並緊急通報在地動物防疫機關進行源頭追溯追蹤防疫調查，於當日關閉3條屠宰線，徹底清潔屠宰線及附設之理貨場環境，及將9隻雞屠體送淡水家衛所檢驗結果，確診感染H5亞型高病原性禽流感病毒，將封存40隻雞全數銷毀，以防範病毒蔓延。
禽流感疾病好發於秋冬季節，新北市目前雖無疫情，因為全國最大雞隻消費地區，每日屠宰量達3至4萬隻，為防止中南部雞隻病毒傳播至新北市，動保處全面管控屠宰場消毒狀況，並加強現場雞隻檢驗，做作各項預警防疫措施。
(中時電子報)
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