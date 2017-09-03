九三軍人節 反年改團體車站快閃

今九三軍人節，反年改再度走上街頭，一改過往大遊行方式，退休軍公教團體在全台14個車站展開快閃活動。

各地軍公教團體聚集車站前(圖截取自影音畫面)

透過唱國歌、軍歌，向國旗致敬。北車廣場一早上集結數百人，不少退伍軍人手拿旗幟揮舞，國民黨前主席洪秀柱等人也到場助陣，警方派出約200名警力到場維持秩序。而在台南及高雄四海一家也有退休軍人團體聚集車站前，身穿軍裝向軍人致意。藉著這個特別的日子，再次向蔡英文總統表達自己的聲音。

(中天)