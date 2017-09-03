軍人節塞爆台北車站 八百壯士反年改歃血染旗
退伍軍人團體「八百壯士」上午在全台14個縣市發起向軍人致敬活動，台北車站大廳上午湧入上千人，國旗及各期軍校旗幟飄揚，除了向軍人致敬，也批評菜政府年金改革是「毀憲亂政」。現場還準備一大片國旗，退伍官兵自發性歃血滴在國旗的「滿地紅」，前來參與活動的國民黨前主席洪秀柱也在國旗上留下血滴。
八百壯士副指揮官吳斯懷，軍人的退撫制度不是年金改革，而是憲法所保障，「政府的毀憲違法應該要停止了！」吳說，他們在立法院外已近200天，但政府毫不理會，希望盼今天的活動讓政府聽到退伍軍人的訴求。
洪秀柱表示，九三軍人節本來是要軍人致敬的日子，但去年此時有20萬人走上街頭，高喊「反汙名、要尊嚴」口號，但一年過去，八百壯士以在立院前餐風露宿200天了。
洪批評，民進黨執政後，一直用年金議題抹黑軍公教警消，她相信沒有人會反對改革，但希望政府重視《憲法》規範，能夠拿出真正永續經營、不會破產的年金方案；民進黨寧願用多數暴力通過上千億的前瞻預算去綁樁，而不願用在軍公教上。
活動現場除了上演行動劇，全場更一起高唱《黃埔軍校校歌》、《陸軍軍歌》、《海軍軍歌》、《老兵》等歌曲，並高喊「不溯既往、信賴保護、團結奮亢」，人潮至10點後逐漸散去。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。