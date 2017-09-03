軍人節塞爆台北車站　八百壯士反年改歃血染旗

國民黨前主席洪秀柱參加八百壯士活動，也在國旗上歃血表示決心。圖／郭建伸攝

九三軍人節反年改團體車站快閃。

退伍軍人團體「八百壯士」上午在全台14個縣市發起向軍人致敬活動，台北車站大廳上午湧入上千人，國旗及各期軍校旗幟飄揚，除了向軍人致敬，也批評菜政府年金改革是「毀憲亂政」。現場還準備一大片國旗，退伍官兵自發性歃血滴在國旗的「滿地紅」，前來參與活動的國民黨前主席洪秀柱也在國旗上留下血滴。

八百壯士副指揮官吳斯懷，軍人的退撫制度不是年金改革，而是憲法所保障，「政府的毀憲違法應該要停止了！」吳說，他們在立法院外已近200天，但政府毫不理會，希望盼今天的活動讓政府聽到退伍軍人的訴求。

洪秀柱表示，九三軍人節本來是要軍人致敬的日子，但去年此時有20萬人走上街頭，高喊「反汙名、要尊嚴」口號，但一年過去，八百壯士以在立院前餐風露宿200天了。

洪批評，民進黨執政後，一直用年金議題抹黑軍公教警消，她相信沒有人會反對改革，但希望政府重視《憲法》規範，能夠拿出真正永續經營、不會破產的年金方案；民進黨寧願用多數暴力通過上千億的前瞻預算去綁樁，而不願用在軍公教上。

活動現場除了上演行動劇，全場更一起高唱《黃埔軍校校歌》、《陸軍軍歌》、《海軍軍歌》、《老兵》等歌曲，並高喊「不溯既往、信賴保護、團結奮亢」，人潮至10點後逐漸散去。

(中時)