Janet曝絕美孕照 全裸上陣辣翻天

Janet現懷孕36週。(圖／翻攝自Janet臉書)

Janet曝全裸孕照。(圖／翻攝自臉書)

藝人Janet（謝怡芬）2015年嫁給混血老公吳宇衛，現懷孕36週，隨著卸貨倒數，她也挺巨肚現身攝影棚，拍攝孕婦寫真，記錄最美的時刻，全裸上陣的她，四肢仍纖細，好身材令人羨慕。

Janet開心在臉書分享絕美孕照，「這個禮拜慶祝身體、心靈和情緒的所有變化，無論是好還是壞... 我們正在孕育生命！女人們，我們好屌！」照片中她捧著巨肚，纖瘦身材一覽無遺，散發出濃濃母性光輝，網友大讚美呆了，「這真的是一個好美的階段」。

(中時電子報)