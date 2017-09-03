係金ㄟ！今天穿軍服 師傅請你吃便當

93軍人節，太師傅免費請便當。（柯宗緯攝）

93軍人節，太師傅免費請便當。（柯宗緯攝）

今天吸引不少阿兵哥到場響應。（柯宗緯攝）

揪感心！高雄連鎖便當店太師傅免費請阿兵哥吃便當。（柯宗緯攝）

今天是93軍人節，高雄連鎖便當店太師傅，為犒賞國軍辛苦保家衛國，大方請吃便當，只要穿著軍服到便當店，就能免費領取一個便當，今天吸引不少阿兵哥到場排隊，直呼揪感心。業者還加碼，凡是一般民眾穿軍裝支持國軍，也能享有美味便當。

業者指出，最近社會上提倡一股鼓勵警察穿制服購物用餐的風氣，由於軍警是國家最重要的安定力量，太師傅拋磚引玉，特別推出軍人節限定版「豪華雙主菜」便當，讓辛苦的國軍弟兄，享受最高級的美味。

業者說，便當發放無上限，只要在軍人節的今天穿著軍裝，就能免費兌換用餐，更不限現役阿兵哥，民眾穿著軍服，也歡迎一同前來，共同為國軍加油打氣。

(中時)