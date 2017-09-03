落實居住正義 內政部明年編26億拼社宅
蔡政府推動「8年20萬戶」社會住宅政策，內政部營建署明年度將投入預算26億8835餘萬元興辦，力拼目標值6萬1761戶（含興建及包租代管空餘屋），落實居住正義。
興辦社宅之補助經費主要來自於營建署的「中央住宅基金」。根據「107年度營建建設基金附屬單位預算」，除了已編列的26億元相關社宅預算，公庫又再撥補20億2843萬元至基金，以利政策推行。
為多元取得社會住宅，內政部表示，8年興辦20萬戶「只租不售」的社會住宅，將以興建12萬戶及「包租代管」民間空餘屋8萬戶來達成。
至於興建社宅的財源，行政院日前已核定「社會住宅融資服務平台」，協助縣市政府籌資，加速興建社宅，初期預估約需1500億元，由融資平台協調銀行提供低利貸款。
內政部指出，105年度已完工出租7281戶社會住宅，106至109年預計完成政府興建3.7萬戶及「包租代管」4萬戶，累計提供8.4萬戶；110至113年預計完成社會住宅存量達到20萬戶之目標。
根據預算書，明年度預算除了延續行政院核定之社會住宅中長期推動方案，編列補助地方政府興辦社會住宅之土地價款及工程款6億7750萬元。
另配合政府政策，基金亦編列補助地方政府辦理「包租代管」計畫17億2180萬元，補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費2億7215萬6000元。
營建署副署長王榮進受訪表示，今年編列社宅預算主要針對「包租代管」較多，首年先訂定1萬戶目標，未來將每年增加1萬戶；興建部分則尚待銀行融資，目前仍在規劃階段，一旦未來開始施工，將編列預算補助地方政府自償差額、利息等。
(中時)
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