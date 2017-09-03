日皇長孫女真子公主飛入尋常百姓家
日皇二皇子秋筱宮夫妻的長女真子和國際基督教大學(ICU)時代的同班同學小室圭3日上午正式宣布結婚喜訊。處理日本皇室事務的宮內廳表示，將待「納采之儀」(相當於一般的訂婚)後，於明年正式舉辦婚禮。
上一次日本皇族結婚是在2014年10月，高圓宮家的次女千家典子出嫁。日皇、皇后兩陛的直系子孫的結婚則是繼2005年11月日皇長女黑田清子結婚以來。日皇3日上午已認可了真子的婚姻大事，兩位新人將於3日下午3點在宮內廳召開記者會。
真子1991年10月23日出生，是日皇的第1個孫子，現年25歲(未滿26歲)。國際基督教大學畢業後，赴英國萊斯特大學研究所留學1年，取得博物館學文學碩士學位。去年起在東大綜合研究博物館擔任特聘研究員，同時擔任日本網球協會名譽總裁、日本工藝會總裁等職務。
準新郎小室1991年10月5日出生，父親小室敏勝於2014年過逝，現在與51歲的母親佳代及81歲的外祖父一起在橫濱市內生活。他目前就讀一橋大學研究所國際企業戰略研究科，去年8月起開始在律師事務所上班。
真子與小室是2012年在東京都參加留學生意見交換會時認識了，交往了5年才決定結婚。
日本皇室規定，女性皇族出嫁後就失去皇籍變成平民。日本皇族陽盛陰衰，男性皇族越來越少，因此有人建議修皇室典範，讓女皇族出嫁後仍能保持皇籍，以免以後皇族的公務無人執行。
(中時)
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