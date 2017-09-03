名片式車票絕響 台鐵辦特賣

台鐵9月9日、10日舉辦牡丹站及大溪站名片式車票特賣會，圖為牡丹站名片式乘車票，9日將在雙溪站發售。（台鐵提供）

圖為大溪站名片式乘車票，10日將在頭城站發售。（台鐵提供）

台鐵宜蘭運務段所轄的牡丹站、大溪站從9月1日起改為招呼站，不再販售名片式車票，台鐵為了滿足鐵道愛好者的需求，將舉辦2場名片式乘車票限時限量特賣活動，9月9日在雙溪站發售牡丹站現存各級名片式乘車票，10日在頭城站發售大溪站名片式乘車票，特賣後未售出的車票將封存，不再單獨發售。

宜蘭運務段段長吳宏男表示，牡丹、大溪站原本是簡易站，簡易站沒有站長，只有站員，因應一例一休業務調整，9月1日改為沒有派員的招呼站，不再販售名片式車票。

吳宏男表示，名片式車票歷史悠久，現在被電子感應取代，但背磁式車票不能長期保存，保存較久、有質感的名片式車票受到鐵道迷的喜愛，有意收藏的希望能把握機會購買。

9、10日的特賣，發售時間是上午9時至中午12時，價格依台鐵現行票價規定，採現金交易，不接受刷卡，每人每次限購10張，每張乘車票票面均需加蓋發售日期戳章，不得空白或預蓋日期。

(中時)