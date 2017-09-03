新北禽屠宰場 驚現H5亞型高病原性禽流感

新北市家禽屠宰場1日發現疑似H5亞型高病原性禽流感病毒病例，停止3條屠宰線作業8小時消毒，並銷毀屠體。（葉德正翻攝）

雞隻體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血。（葉德正翻攝）

(更新內文)新北市家禽屠宰場1日發現疑似H5亞型高病原性禽流感病毒病例，新北市動保處當日清晨7時即停止3條屠宰線作業8小時消毒，2日確診後再加強消毒、銷毀屠體，遏止病毒傳播。

新北市家禽屠宰場屠檢獸醫師1日凌晨3時在3條屠宰線陸續發現各有1隻雞隻體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血、肌胃黏膜潮等疑似禽流感症狀，立即通報新北市動保處及農委會防檢局。

經追查，來源為雲林縣及桃園市2間雞場，新北市動處立即將所有問題40隻雞隻屠體冷凍封存，並在當日關閉3條屠宰線徹底消毒，將9隻雞屠體送淡水家衛所檢驗結果，確診感染H5亞型高病原性禽流感病毒，將封存40隻雞全數銷毀。

農業局長李玟表示，目前國內所發現禽流感病毒並不會感染人，民眾無須恐慌，只要注意購買禽肉選擇是否有合格屠宰標章才選購，禽肉及雞蛋務必煮熟才能吃，勤洗手常消毒，就可以遠離禽流感的威脅。另養禽業者仍應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械清潔消毒工作，才能有效防堵疫情入侵及傳播。

(中時)