簡易站改招呼站 台鐵順勢推名片車票特賣會

牡丹站名片式車票樣張。（台鐵提供）

大溪站名片式車票樣張。（台鐵提供）

台鐵今發布新聞稿指出，宜蘭運務段所轄牡丹站及大溪站自9月1日起由簡易站改為招呼站，為因應業務調整及鐵道愛好者能珍藏富有紀念價值的車票，特規劃舉辦2場名片式乘車票限時限量特賣活動。

台鐵說明，特賣會有兩場次，包括第一場9月9日（六）在雙溪站， 第二場9月10日（日）在頭城站，發售時間從上午9時至12時止，第一場發售牡丹站現存各級名片式乘車票，第二場發售大溪站現存各級名片式乘車票，依序發售，售完為止。台鐵強調，未售出部份即予封存不再單獨發售。

台鐵表示，依台鐵現行票價規定，採現金交易，不接受刷卡，每人每次限購10張，並依台鐵現行退票規定辦理退票手續。 台鐵提醒，每張乘車票票面均需加蓋發售日期戳章，不得空白或預蓋日期；發售之名片式車票，限搭乘當日及票面所示之區間與同等級（含以下）車種。

台鐵指出，本次特賣會結束後，牡丹站及大溪站名片式車票將封存不再單獨發售，歡迎共襄盛舉，把握難得收藏機會，相關發售辦法均於車站及相關網頁配合公告。

(中時)