金磚國家峰會今登場 陸盼推動一體化大市場

大陸商務部副部長王受文（中）盼進一步落實一體化大市場。（陳柏廷攝）

大陸商務部副部長王受文 （陳柏廷攝）

「2017金磚國家峰會」今日正式在廈門登場，大陸商務部副部長王受文今在記者會上表示，對今年金磚峰會有8項期待，希望通過此次峰會，8項期待能在峰會期間進一步達成共識，金磚合作推上新台階，實現一體化大市場。

王受文今日上午10時舉行記者會稱，這次金磚峰會有8項期待，一、建立示範電子口岸網絡，進一步推動金磚五國貿易投資便利化；二、投資便利化的綱要，建立合作機制，來挖掘金磚國家間的頭投資潛力。

三、期待核准服務貿易合作路線圖，進一步促進服務貿易間合作；四、核准電子商務的合作倡議，進一步明確推動電子商務的具體合作；五、核准資產權的合作指導原則，推進資產權合作；六、支持多邊貿易體制，反對貿易保護主義，來達成一個行動共識。

七、核准金磚國家經濟技術合作框架，加強經貿領域與經濟技術的能力建設；各方歡迎舉辦中國明年舉辦中國國際進口博覽會，並且鼓勵成員國積極參加。

王受文強調，大陸方面期待上述8項成果能達成共識，把金磚合作推上新台階，實現一體化大市場。

(中時)