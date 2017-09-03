台中大坑山區發現疑失蹤多日男子 吊掛救援中

中市57歲陳姓男子日前疑似在大坑山區失蹤，已搜尋多日無所獲，中市救難協會今天上午在大坑1號步道的體能訓練場上方800公尺左側山谷，找到1名男子疑似陳男，生命徵象尚無法確認，台中市消防局人員正進行吊掛救援中。

台中市消防局在8月26日晚間接獲報案指稱，57歲的陳姓男子向家人透露輕生念頭後失蹤，家人循線索在大坑1號登山步道登山口找到陳男的車輛，而向警方報案。

台中市消防局動員搜救人員26日前往山區搜尋，到29日晚間無所獲而結束搜救，轉由民間搜救團體持續搜尋，今天上午近10時，台中市救難協會向消防局通報，在大坑1號登山步道體能訓練場上方800公尺的左側山谷下約50公尺，發現1名男子疑似陳男，但生命徵象尚無法確認。

搜救人員指稱，男子年紀相仿，平頭、穿著白色上衣，現場需要吊掛，消防局立即派員前往，進行吊掛救援工作，並通知警方，目前仍在救援中。

(中時)