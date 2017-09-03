清查林木 林務局人員遭溪水沖走受傷

林務局特遣隊周四上山清查貴重林木，今天（3日）早上回程途中，在大同鄉石門溪上游約10公里處，1名隊員被溪水沖走，導致頭部、四肢受傷，所幸沖走約百公尺後被其他隊員救回，但因受傷隊員無法行動，因此對外求援。

羅東林區管理處接獲消息後通報消防局，消防局上午9時53分接獲報案後，派遣大同、三星、特種分隊前往救援。

(中時)