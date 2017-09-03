12年國教滿3歲 61％認課業壓力未減輕

黃昆輝教授教育基金會今天公布國中小學教育品質民意調查結果。（林志成攝）

12年國教實施滿3年，根據今天公布的一項調查指出，61.4％民眾不認為國中生的課業壓力減輕，顯見推動12年國教的目標未達成；此外，有63.8％民眾支持讓國中生家長知道自己孩子的段考成績全校排名，以瞭解學習狀況。

黃昆輝教授教育基金會委託民調機構，在8月20日至22日間，以電話抽樣調查全國22縣市年滿20歲以上民眾，共計完成1070個有效樣本，在信賴水準95％時的抽樣誤差為正負3％，並在今天公布結果。

調查指出，受訪民眾認為在國中正常教學下，學生會有學習困難無法應付會考而需補習的科目，依比率高低順序為：英語（68.5％）、數學（62.6％）、自然（20.9％）、國文（17.9％）及社會（11.1％）。

12年國教從103年實施到現在已滿3年，國中生課業壓力有減輕嗎？調查顯示，僅26.6％認為有減輕，61.4％認為沒有。此外，63.8％認為應該讓國中學生家長知道自己孩子的段考成績全校排名，30.5％則認為沒必要。

按現行「國民小學及國民中學成績評量準則」，學校不得公開呈現個別學生在班級及學校排名。黃昆輝教授教育基金會民調小組委員馮清皇說，教育主管機關有必要檢討成績公布方式，讓家長瞭解孩子的學習困難、減少無謂的課業壓力，而讓家長大略知道孩子的落點，也提早思考未來會考志願的選填。

國立台北教育大學教育學院院長吳毓瑩說，教育部規定國中不得公布校排名（如公開榜單），但可沒說不能告訴家長關於學生的學習表現，因此可以個別通知學生及家長其個人的校排名。

為何12年國教未減輕學生學習壓力？12年國教會考成績採用等第制，對於競爭激烈地區，影響更甚於過去的基測分數制度，原因在於從測驗分數轉換為等第分數的時候，不同等第的邊緣分數，更是分分計較。

吳毓瑩指出，會考以等第計分，對於想要進入排名前端的公立高中之學生而言，風險、賭注及壓力，更甚於過去；而對於想要進入一般高中的學生而言，分數制或等第制，影響並不大。

(中時)