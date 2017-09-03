罕見！美日領袖1周內3度電話會談

日本安倍晉三今(3)日上午再與美國總統川普舉行電話會談，這是北韓29日試射越過北海道上空的彈道飛彈後，美日領袖的第3度電話會談，在1周內美日密集舉行電話高峰會談乃罕見的特例。

安倍3日上午在首相公邸與川普通話後向日媒表示， 「我們再度針對北韓最新形勢分析，並協商因應對策。」「北韓單方面地擴大挑釁行動，包含南韓在內的美日韓3國將緊密合作。我們完全同意，必須加強對北韓施壓，使北韓改變政策。」

今月9日是北韓的建國紀念日，去年北韓曾在這天實施核試，故美日領袖為提防北韓再度試射彈道飛彈或進行核試而密集舉行電話會談。

(中時)