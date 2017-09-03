PGA》潘政琮T34晉級 續拚季後賽門票
美巡(PGA)季後賽第2戰戴爾科錦標賽今(3日)打完次輪，100位參賽選手取總桿145桿(+3)以內(含並列)共79選手晉級，我國好手潘政琮順利以總桿141桿(-1)並列第34晉級，將在最後兩輪拚第3戰參賽資格。
季後賽第3戰減為聯邦快遞盃排行榜前70選手才能參賽，潘政琮戴爾科技錦標賽首輪69桿(-1)排名第12，聯邦盃排名一度從第85，升至第62，但今揮出72桿(+1)後，雖以並列第34晉級，但聯邦盃排名退至第84，最後兩輪決賽需打出佳績，才能打進取得前70的第3戰參賽門票。
戴爾科技錦標賽今打完次輪，領先群產生大幅變動，與潘政琮同在去年10月征戰美巡的西班牙新秀拉姆，靠著次輪66桿(-5)，以領先2桿的總桿133桿(-9)躍居排頭，3位交出當日最低桿65桿(-6)的加拿大海德溫、英格蘭凱旋西、美國史崔爾曼與打出66桿的美國史坦利，同以135桿(-7)並列第2。
美國46歲球星米克森，次輪也交出67桿(-4)，以136桿(-6)躍居與另3位選手並列第6，加入領先群。首輪只揮出72桿(+1)的今年英國公開賽冠軍美國新生代高手史畢斯，也靠著65桿(-6)躍居並列第10。
季後賽首戰冠軍「球王」美國強森，首輪以66桿(-5)拔頭籌，但次輪出現2個「雙柏忌」，只打出72桿(+1)，以總桿138桿(-4)退至並列第15，落後領先者拉姆5桿。
史上第1位澳洲選手贏得名人賽冠軍的史考特，打完前兩輪被淘汰，聯邦盃排名同時退至第83，提前結束美巡今年球季。
(中時電子報)
關鍵字：選手
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