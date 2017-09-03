台灣去中國化 李鴻源：非常愚蠢

前內政部長李鴻源今出席親民黨舉辦的「2017民主開新營」時表示，新加坡現今重視中文，台灣卻一直去中國化，「這是一件愚蠢的事情」，他奉勸在場的年輕人把中文學好，不管你是何種政治立場，中文是我們的母語，一定要學的非常好，才會有競爭力。

親民黨今在台北天母舉行「2017民主開新營」，邀請李鴻源主講「如何讓政府變聰明」。對於近來遭點名可能代表藍營參選台北市長，他低調不願多談。

面對台下的年輕學子，李鴻源表示，（中國大陸國家主席）習近平召開19大後，整個世界將如何演變，這都會影響到台灣，這是我們不可迴避的議題。

李鴻源說，台灣有一個很大的挑戰，「我們到底跟中國大陸是什麼關係」，很多政治人物很喜歡把它簡化成統一或獨立，但是很抱歉，不管你喜不喜歡中國，都要有智慧跟中國維持一個暨競爭又合作的關係，這是台灣人一個很大的挑戰，但也是一個很大的機會。

對於台灣在華人社會的角色，李鴻源強調，新加坡嚴格說還不算是一個華人國家，但是他們在14億如此龐大的市場下，扮演的角色比台灣好太多，新加坡如何重視中文，台灣卻一直在去中國化，「這是一件愚蠢的事情」，他奉勸各位把中文學好，不管你是什麼政治立場，中文是我們的母語，中文一定要學的非常好，才會有競爭力。

李鴻源指出，現今台灣的中文程度，相當於中國大陸的初中畢業，「連自己的語言都越講越糟糕」，這是一件不好的事情，目前新加坡小學一周上32節中文課，他們非常重視中文，台灣相對非常不重視我們的母語，「把他當政治議題在操作，是非常危險且不聰明的作法」。

對於政府目前的運作，李鴻源說，他很擔心1999年以前的房子，因為基本上並不耐震，但政府要解決問題的難題是錢在哪裡？台灣有一個馬上碰到的問題，財務危機，中央政府負債10餘兆，從南到北的地方政府都在破產邊緣，一個高雄市政府負債約2300億，但非常弔詭的是，「負債越高的首長，他的民調越高」。

李鴻源舉他在擔任內政部長任內，時任行政院長吳敦義同意由他負責解決高鐵在彰化、雲林地層下陷的問題，強調台灣大小問題，到了行政院起碼要跨五個部，是「政府運作方式要改變，而不是行政院要改組」。

李鴻源還提及，台北在民國34年才100萬人，但現今整個大台北有800萬人，新北市有個笑話，新北市的雲林人比雲林縣的雲林人還多，因為都搬到新北來，「房價不高才怪」，現在不應是蓋多少房子讓大家在台北有房子住，而該思考，把所有的雞蛋放在一個籃子裡，符合國家安全嗎？

(中時)