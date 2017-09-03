林錦昌稱柯P像流星 柯文哲：流星也留夠久了
世大運順利落幕後，臺北市長柯文哲民調、聲勢看漲，外界更關心他與民進黨的關係。曾幫柯打選戰的中華文化總會秘書長林錦昌接受媒體訪問時，被問及柯會不會直攻2020總統？他說，臺灣政治變化大，現在很難講，柯若要維持高聲勢，必須證明自己，「直到現在，他還比較像一顆流星，不像恆星。」柯文哲今早受訪時對此回答，自己到現在為止還是流星，但這流星「也留得夠久了」。
柯文哲先反問媒體「流星跟恆星有甚麼不一樣？」，記者解釋流星像曇花一現，柯隨後則說，自己到現在為止還是流星，但這流星「也留得夠久了」。
林錦昌認為，柯要連任市長應沒問題，但若要更上層樓，必須有團隊。柯文哲表示，自己稱林錦昌是「國師」，經歷過前總統陳水扁時期留下來的人，他打過太多選戰，「評斷很客觀」，自己每隔一段時間都會找林來談。
媒體追問柯，2018要拚市長連任，是否會找親民黨合作？柯表示自己是無黨籍，要找所有的黨合作。至於沒有自己團隊的問題該如何克服？柯表示，就每天找人聊天，看適當的就找來北市府工作。
(中時)
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