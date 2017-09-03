NBA》問候網友媽媽？杜蘭特低頭道歉

杜蘭特在社群網路失言風波又一樁，這次甚至提到對方媽媽。(美聯社資料照)

最近在社群網路頻頻回嗆酸民的勇士當家球星杜蘭特，這次又中招了！杜蘭特3日回應關於1名部落客的提問，「到底是誰比較軟？杜蘭特還是德州美式足球隊？」他直接回嗆：「你媽媽比較軟！」隨後只能公開道歉收場。

這不是杜蘭特最近首次失言，他曾公開辱罵網友「混蛋」，甚至批評網友亂講話，但在這次風波之中，他明顯是上當了，因為那名部落客擺明只是想要提升自己人氣與關注度，才會刻意標記杜蘭特與德州美式足球隊誰比較軟。

只是身為公眾人物的杜蘭特，實在沒必要去回應每個網友的嗆聲，他3日甚至回嗆，「不，混蛋，你沒好到可以那樣批評我，你可以開玩笑，卻必須考慮一下我的感受，玩笑不是這樣開的，你並沒有具備那樣大的權力。」

沒想到這名叫做「Eroc RDT」的部落客回應，「沒有1個男人擁有那種權力，可是我沒把媽媽帶進這個話題，母親是神聖的。」此時杜蘭特才發現自己失言了，連忙回推，「你是對的，我道歉。」簡直徹底中了對方想紅的招數。

(中時電子報)