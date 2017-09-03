NBA》問候網友媽媽？杜蘭特低頭道歉
最近在社群網路頻頻回嗆酸民的勇士當家球星杜蘭特，這次又中招了！杜蘭特3日回應關於1名部落客的提問，「到底是誰比較軟？杜蘭特還是德州美式足球隊？」他直接回嗆：「你媽媽比較軟！」隨後只能公開道歉收場。
這不是杜蘭特最近首次失言，他曾公開辱罵網友「混蛋」，甚至批評網友亂講話，但在這次風波之中，他明顯是上當了，因為那名部落客擺明只是想要提升自己人氣與關注度，才會刻意標記杜蘭特與德州美式足球隊誰比較軟。
只是身為公眾人物的杜蘭特，實在沒必要去回應每個網友的嗆聲，他3日甚至回嗆，「不，混蛋，你沒好到可以那樣批評我，你可以開玩笑，卻必須考慮一下我的感受，玩笑不是這樣開的，你並沒有具備那樣大的權力。」
沒想到這名叫做「Eroc RDT」的部落客回應，「沒有1個男人擁有那種權力，可是我沒把媽媽帶進這個話題，母親是神聖的。」此時杜蘭特才發現自己失言了，連忙回推，「你是對的，我道歉。」簡直徹底中了對方想紅的招數。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。