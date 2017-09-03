被影射泡男子三溫暖偷摸鳥 眭澔平反擊：不爭一時爭千秋

眭澔平被影射泡男子三溫暖還當「襲鳥怪客」，事隔多時終於在臉書po長文反擊。(取材自眭澔平微博)

記者出身、近來多以評論員身分出現在電視上的眭澔平，57歲的他關心地球、文化、音樂甚至外星人，但對愛情似乎較不上心，至今仍單身，感情世界成謎，日前有網友爆料，一名常上談話性節目的金馬獎男主持人，常在北市泡男子三溫暖還吃男客豆腐，有次甚至出手「襲鳥」被工作人員抓包，眾多線索、條件比對下，網友皆認為是在影射眭澔平，而事隔多時，他一早在臉書po文反擊，堅強直呼：「不會被那些人打倒的」。

對於被影射是「襲鳥怪客」，還被酸嗆「你怎麼不跟觀眾分享？」，眭澔平日前簡單回應媒體，表示「這種捕風捉影、鬼扯的東西，沒有什麼好講的」，而事隔多時，他今一早5點貼出長文，疑似以實績反擊謠言，表示自己正在國外拍攝紀錄製作中，還苦哈哈自費自拍自己剪輯，「不可能常上電視，我不像有極少數的人只要提前背背稿子、敢講敢罵，就可以天天上遍各大電視節目豐收知名度和通告費」，坦言很辛苦，但就當作自我修行。

他分享自己為了紀錄南太平洋東加海溝迴游的座頭鯨盛況，「我嗆到咳血連土著都心疼我」，坦言年近60還如此折騰，真無人了解何故，這還無妨，強調有些窮盡無聊的媒體捕風捉影、落井下石，眭澔平覺得大可不必如此，且任何人的辛苦都不該被否定，「你們不想幫他或她，至少不要踢他或她」。

但他不打算計較，「沒關係的，我心安理得繼續繼續走下去，紀錄分享傳承」，也用爸爸一再教導的話，來回應、整理整起事件，「要爭千秋，不爭一時」，要大家放心，他這些話說完，轉身仍會繼續埋頭苦幹，不會輕易被打倒，相當堅強。

眭澔平臉書全文：

我在國外旅行拍攝紀錄製作中，不可能常上電視。

我不像有極少數的人只要提前背背稿子、敢講敢罵，就可以天天上遍各大電視節目豐收知名度和通告費。觀眾根本分辨不了，覺得他們都是高高在上的飽學之士；對比之下，有時電視製作單位還瞧不太起我這種苦哈哈的自費自助自拍自剪輯製作的旅行紀錄方式。

沒關係我在自我修行，我正在做的是當代司馬遷+徐霞客的全球影音版史記國寶資料庫。目前已完成200國6000小時，希望別像齊柏林死得太早。更何況，我不只是隔著玻璃或欄杆有距離的側拍紀錄，而是走進並融入世界每一個角落，深入又互動式的影音視頻史料紀錄，真的很辛苦。

就像為了紀錄南太平洋東加海溝迴游的座頭鯨盛況，我嗆到咳血連土著都心疼我，想到我將要露宿通宵在斐濟的蘇瓦機場。年近六十如此折騰，真的無人能理解。一些窮盡無聊的媒體還要捕風捉影落井下石實在大可不必。那些人不來幫忙我就算了，何苦如此。大家生命的格局型態不同，千萬不要任意否定任何人的辛苦。你們不想幫他或她，至少不要踢他或她。

沒關係的，我心安理得繼續繼續走下去，紀錄分享傳承。儘管去年傳藝金曲獎我難得以作詞入圍最佳創作大獎，最後評審卻把獎給了其他的作曲和編曲，獨缺作詞。我會用行動努力證明他們是錯的，儘管那20萬獎金對我的旅行紀錄文創開銷非常需要。還好今年傳藝金曲獎終於給了我的知交好友也是辛苦奮鬥成功的留法長笛音樂家 華姵，真是揚眉吐氣！

爸爸生前一再教我：

要爭千秋，不爭一時。

放心，我講完又繼續埋頭苦幹，不會被那些人打倒的。

(中時電子報)