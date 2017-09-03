金磚登場登場 到訪外國元首看好金磚未來

金磚峰會今天(3)在廈門正式登場，除了金磚5國外，還邀請埃及、幾內亞、墨西哥、泰國、塔吉克等5國出席。大陸官媒訪問到訪的各國元首，發表對於金磚峰會的看法，多位元首都表示支持與看好，認為這是在國際上舉足輕重的力量。

大陸《人民日報》報導稱，埃及總統塞西表示，金磚國家的國內生產總值佔全球總量的22%，這些國家在世界政治舞台上舉足輕重。

塞西強調，當前的國際形勢要求發展中國家更多地參與全球經濟治理體系，進入全球經濟治理體系的決策圈，不僅在決策過程中體現其發展願景和實現願景的必要條件，同時兼顧不同國家不同社會發展程度、文化特色及發展道路。「全球經濟治理體系不應侷限於發達國家」。

幾內亞總統孔戴表示，中國、俄羅斯、巴西、印度、南非都是重要的發展中大國，金磚國家機制是非常重要的南南合作平台，他對「金磚+」合作模式充滿了期待。「金磚國家和我們有著同樣的發展背景，新興市場國家和發展中國家可以從金磚國家汲取發展的經驗。我們也期待金磚國家能夠給發展中國家提供融資等具體可行的計劃，這也是我們對此次廈門會晤的期待。加強南南合作，特別是與中國的合作至關重要。」

墨西哥總統尼托則表示，金磚國家影響力強，在全球治理中扮演重要角色。墨方致力於同金磚國家每個成員國保持密切對話，促進共同合作，以應對國際秩序中存在的挑戰。

(中時)