金門退休軍公教警消上街 高喊「蔡英文下台！」
「金門地區軍公教警消退休聯盟」400餘人， 今天上午走上街頭抗議執政黨假借年金改革名義，大搞社會鬥爭的惡劣行徑，沿路高喊「要正義、反汙名」、「蔡英文下台、下台、下台」，獲得不少鄉親熱烈回應，開心表示「比選舉還熱鬧！」
在台澎金馬「異地同時、遍地開花」的行動號召下，400餘位退休軍公教警消早上8時不到，即陸續湧進福建省政府集合，青天白滿地紅國旗與趕來會師的各個團體旗幟隨風飄揚，將平日寂靜的省府廣場，渲染得熱鬧繽紛。
退休後難得再聚首的退休人員，許多人專程從台灣回來參加，大家開心閒話故鄉家常之餘，更是痛批民進黨「亂來！」利用執政優勢，大搞社會對立，讓國家陷入前所未有的危機。
前金防部司令官、福建省政府主席顏忠誠登高一呼指出，今天「九三軍人節」本是快樂慶祝的日子，卻因為執政黨將國家財政困難問題，都推給退休的軍公教警消人員，亂搞鬥爭、對立的不公、不義措施，迫使大家必須走上街頭，希望鄉親們勇敢的站出來表達自己的心聲。
立委楊鎮浯也表示，今天這場在台澎金馬各地展開的大遊行，不但是退休軍公教警消爭取自己的權益和捍衛自己的尊嚴，更期待透過團結行動的展現，成為讓中華民國長治外安的堅實力量。
前任縣長李沃士、副縣長吳有欽和縣長陳福海等人也加入聲援，在金門縣退伍軍人協會等11個發起單位的帶領下，400餘位退休軍公教警消人員浩浩蕩蕩從省府出發，繞行城區近2公里主要道路，沿途高喊：「要尊嚴、反醜化」、「要進步、反鬥爭」、「反獨裁、反壓霸」口號，尤其是「蔡英文下台、下台、下台」聲浪，更獲得圍觀鄉親熱烈回響，也跟著高聲大喊：「對啦，趁早下台！」氣氛十分熱烈。
(中時)
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